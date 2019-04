Lebenshilfe: Aus für die „geschützte Werkstatt“

In allen Bezirken werden Einrichtungen umgebaut

Tirolweit sind es 600 Menschen in mobiler Begleitung, 350 in Vollzeit-Wohneinheiten und fast 1000 in Arbeitseinrichtungen der Lebenshilfe. Willeit: „Unser Weg ist klar vorgezeichnet: Wir werden in allen Bezirken auf die Kleinstrukturen umstellen und haben in einigen Standorten bereits damit begonnen.“