Eine verrückte Reise mit „Alice im Wunderland“

„Alice im Wunderland“

Was villeicht für manche als Überraschung kommen mag, das aufgeweckte Mädchen Alice basiert auf einem echten Menschen. Alice Liddell stand mit Namen und Aussehen Pate für den Hauptcharakter von Lewis Carrolls Magnus Opus. Um so schöner ist es in diesem wunderschön gezeichneten Comic, Alice mit dunklen Haaren vertreten zu sehen. Auch mit dem Rest des Buches nimmt es das Künstlerteam ernst. So bekommt der Leser eine genaue Nacherzählung des ersten Teils von „Alice im Wunderland.“



Chauvelle/Collette, ISBN: 978-3-94086-411-6, Splitter Verlag