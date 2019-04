Neuer-Drama bei Bayern: Wieder zwei Wochen Pause!

Neuer hatte sich beim 4:1 (2:0) bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag in der 53. Minute verletzt, musste ausgewechselt werden und humpelte mit Krücken aus dem Stadion. In der Rückrunde verpasste der 33-Jährige schon zwei Spiele wegen einer Daumenverletzung und eines wegen Wadenproblemen. In der vergangenen Saison war er wegen eines Mittelfußbruches nur auf drei Liga-Einsätze gekommen.