Die Karwoche wurde gebührend eingeleitet

Pfarrer mitwirkend bei Passionsspielen in Erl

In Stans freute sich die Landjugend über eine rege Teilnahme am Palmsonntag und in der Pfarre St. Josef in Sparchen zogen Klein und Groß schon um 8.30 Uhr morgens durch den Ort. In Erl wurde gefeiert, was aktuell im Passionsspielhaus geprobt wird. Der Ort steht ab Mai nämlich wieder ganz im Zeichen der traditionellen Passionsspiele, bei denen Pfarrer Thomas Schwarzenberger als erster Geistlicher überhaupt eine aktive Rolle einnehmen wird. Die Karwoche ist eingeleitet.