Neuseeländer Evans gewinnt Geduldsrennen von Rom

In der Formel E ähnelt weiter kein Siegergesicht dem anderen. Der siebente WM-Lauf der Elektro-Rennklasse hat den siebenten unterschiedlichen Saison-Gewinner vom siebenten Rennstall gebracht. Jaguar-Pilot Mitch Evans setzte sich am Samstag in einem turbulenten und lange Zeit mit Roter Flagge unterbrochenen Europa-Auftakt in Rom durch.