Schneereicher Winter forderte weniger Opfer

Tagelang wurde Anfang Jänner unter widrigsten Bedingungen rund um die Schindlmaisalm in Abtenau nach einem 28-Jährigen und seiner 23-jährigen Freundin gesucht. Die beiden Jäger waren am 5. Jänner mit Schneeschuhen unterwegs gewesen. Sie wollten die Wildfutterstellen wieder auffüllen. Beide wurden aber von einer Staublawine erfasst und verschüttet. Sie hatten keine Chance. Das dritte Todesopfer gab es am 6. Jänner zu beklagen. Ein 35-jähriger Slowene blieb bei der Abfahrt abseits der Piste in Zauchensee im meterhohen Tiefschnee stecken. Er „versank“ regelrecht und verstarb, bevor er ausgegraben werden konnte.