F1-Topteams auf der Jagd nach dem „Glückskeks“

Der Glückskeks, besonders beliebt in chinesischen Restaurants, ist laut Duden ein knuspriges Kleingebäck, in dessen Innerem sich ein winziger Zettel mit einem Sinnspruch oder einer Weissagung für die Zukunft befindet - und genau so einen könnten die drei Top-Teams vor dem Rennen in Schanghai brauchen, denn vieles liegt dort noch im Dunklen verborgen …