Zwei abgelehnte Asylwerberinnen stahlen für daheim

Zwei verschwägerte serbische Asylwerberinnen aus dem Bezirk Vöcklabruck, beide 20 Jahre alt, verübten am 6. April 2019 in insgesamt acht Geschäften in St Georgen im Attergau Ladendiebstähle. Dabei fuhren sie mit zwei Kinderwägen, in welchen auch ihre Kleinkinder saßen, in die Geschäfte und versteckten in diesen sowie auch unter den Kindern Sonnenbrillen, Parfums und Kleidungsstücke im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.