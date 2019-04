TV- und Filmstudios setzen auf das YouTube-Konzept

„Eine weitere Form des Erzählens“

Der Geschäftsführer von Warner Bros. ITVP Deutschland René Jamm („Bares für Rares“) betrachtet die aktuelle Entwicklung nüchtern: „Am Ende des Tages ist es eine andere, weitere Form des Erzählens, die im linearen Fernsehen selten stattfindet.“ Seine erste „Short Form“-Produktion ist die satirische Web-Serie „In bester Verfassung“, die im Juni online unter anderem in der ZDF Mediathek abrufbar sein soll. An der Produktion der acht jeweils sieben bis acht Minuten langen Folgen sind neben Altstar Gudrun Landgrebe auch die YouTuber Joseph Bolz und Fabian Siegismund beteiligt. In der Serie geht es um zwei Verfassungsschützer, die in der Eifel eine islamistische Terrorbedrohung erfinden.