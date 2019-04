Badezimmerkasten stürzte in Möbelhaus auf Mädchen

Tochter schrie

Die Eltern hörten die Schreie und sahen, dass der Kasten auf ihre vierjährige Tochter gefallen war. Das Mädchen, das aus einem Ohr blutete, kam per Notarzt in das Steyrer Spital. Laut Angaben des Krankenhauses sei das Kind nicht ins Lebensgefahr. „Es geht ihm gut“, so eine Kliniksprecherin. Die Vierjährige müsse jedoch noch einige Zeit zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.