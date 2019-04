Mehr als ein paar Pickel

Der Bursche oder das Mädchen von nebenan sind ebenso wenig davor gefeit wie bekannte Hollywood-Stars. So erklärten beispielsweise die Schauspielerinnen Natalie Portman oder Cameron Diaz, in ihrer Jugend, aber auch noch im Erwachsenenalter unter Mitessern, Pickeln und roten Knötchen (Papeln) gelitten zu haben. Dies sind die häufigsten Symptome der „einfachen“ Akne (Acne vulgaris). „Die Entstehung ist bislang nicht eindeutig geklärt. Eine erhöhte Produktion von männlichen Geschlechtshormonen (Androgene) bei Mädchen und Burschen in der Pubertät dürfte eine Rolle spielen. Heute weisen Studien zudem auf erbliche Faktoren hin“, erklärt Ao. Univ.-Prof. Dr. Gudrun Ratzinger, Dermatologin aus Innsbruck. Es handelt sich hier wohl um ein Zusammenspiel mehrerer, sich beeinflussender Einzelfaktoren. Um der Entstehung von Narben vorzubeugen, sollte eine Behandlung beim Hautarzt erfolgen. Diese zielt auf Linderung der Entzündung und der bakteriellen Infektion, Verringerung der Überproduktion von Talg sowie der Verhornung der Talgdrüsenöffnungen ab. „Eine Verschlechterung des Hautbildes zu Beginn der medizinischen Therapie ist möglich. Der gewünschte Erfolg tritt oft erst nach sechs bis acht Behandlungswochen ein“, gibt die Expertin zu bedenken.