Navi im Auto: App, Mobilgerät oder integriert?

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, sich vom Navigationsgerät den Weg zeigen zu lassen: Wer werksseitig in seinem Auto einen Bildschirm an Bord hat, kann in vielen Fällen sein Handy auf diesen spiegeln. So lassen sich dann die Navi-Programme von Google und Co. auf den großen Bildschirm holen und über die Tasten bzw. Schaltflächen im Cockpit steuern. Allerdings muss das Fahrzeug dann mit einer Vorrüstung für Apple Car Play oder Android Auto ausgestattet sein - doch selbst bei Neuwagen sind diese Systeme nicht immer Standard.