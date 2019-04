Mack bekennt sich in Fall um Sexkult schuldig

Als Star in der Superman-Serie „Smallville“ wurde Allison Mack in den 2000er-Jahren zum Idol vieler Teenager, in den letzten Monaten sorgte die heute 36-Jährige aber mit ihren grausamen Taten für Schlagzeilen. Die Schauspielerin wurde vom FBI verhaftet, weil ihr Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsarbeit vorgeworfen wurde. Mack soll für die Sex-Sekte von Keith Raniere Frauen rekrutiert und gefoltert haben. Nachdem sie zunächst auf unschuldig plädiert hatte, jetzt die Überraschung: Anfang der Woche bekannte sich die einstige TV-Beauty vor einem Gericht in New York als schuldig.