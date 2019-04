Klaus Herrmann: Wir sind Österreich

Die „Krone“-Ortstafeln waren bald im ganzen Land zu sehen. Und die inhaltliche Botschaft erfüllte sich rasch. Nicht nur Groß St. Florian las die „Krone“, sondern die Menschen in der ganzen Steiermark - so wie sie es längst schon in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland taten. Und so war spätestens nach der Gründung der „Salzburg-Krone“ 1974 die „Kronen Zeitung“ schon vor 45 Jahren nicht mehr das, als was sie von den Regionalblättern gerne abkanzelnd tituliert wurde: „A Wiener Blattl“.