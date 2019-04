Identitäre flippen aus: Angriffe gegen Strache

„Wenn Identitären Bewegung extremistisch ist, dann ist es die FPÖ auch“

Sellner kritisierte vor allem Straches Auftritt am Samstag beim Landesparteitag der oberösterreichischen FPÖ. „Strache erklärt die Identitäre Bewegung zum Feind. Wenn die Identitäre Bewegung extremistisch ist, dann ist es die FPÖ auch.“ Sellner nahm dabei Bezug auf Straches Jugendjahre, in denen sich der FPÖ-Chef selbst in extremistischen Gesinnungsbereichen bewegt hätte.