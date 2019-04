Kanzler Kurz als Wahlhelfer für EU-Spitzenkandidat

CSU-Politiker und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber setzt im nun langsam einsetzenden EU-Wahlkampf auf die Hilfe von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Am Samstag wurde der österreichische Regierungschef vom Bayern in Wernstein am Inn in Oberösterreich „abgeholt“ und über den Mariensteg nach Bayern mitgenommen. Dort kam es zum inoffiziellen Wahlkampfauftakt in Webers Heimatgemeinde Straubing, wo Kurz auch eine Rede hielt.