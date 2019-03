EU-Politiker will allen EU-Feinden Geld streichen

Kritik auch an Einflussnahme von „Kräften außerhalb der EU“

In diesem Zusammenhang warnt Weber auch vor dubiosen Geldspenden von „Kräften außerhalb der EU“ an europäische Parteien: „Es ist beklemmend und erschreckend, dass wir Parteien in Europa haben, die sich durch Finanzspritzen aus Drittstaaten in ihrer Politik beeinflussen lassen. Europa muss sicherstellen, dass nicht auswärtige Kräfte wie die russische und iranische Führung die Politik in Europa mitbestimmen.“ Die EU müsse diese Form der Parteienfinanzierung „gesetzlich verbieten“ und alle Parteien dazu verpflichten, ihre Finanzierung lückenlos offenzulegen.