Tram-Leitung entpuppt sich als Falle für Schwäne

Ein Schwan ist nach Kollision mit Leitung gestorben

Mittlerweile ist ihm nicht mehr zum Lachen zumute, denn die Öffis haben sich zu einem Problem für die edlen Wasservögel entwickelt. „Die Oberleitung der Tram ist genau in der Einflugschneise der Schwäne auf den See“, ist Hecht, der nicht nur Tierarzt, sondern auch Gemeinderatsmitglied der Bürgerinitiative BIG ist, alarmiert. Ihm seien bereits acht Schwäne bekannt, die gegen die Leitung gekracht und herabgestürzt wären. Einer ist sogar gestorben. Der Umweltausschuss der Stadt hat darum im November beschlossen, dass Bahnenbetreiber Stern & Hafferl Maßnahmen setzen muss – passiert ist aber nichts. Neben der Leitung aufgehängte Fahnen könnten laut Hecht helfen, dass die Vögel, die mit bis zu 60 km/h fliegen, die Kabel besser sehen. „Ich will niemanden beschuldigen, weil dieses Problem einfach nicht bedacht wurde. Aber der Betreiber muss handeln“, so Hecht.