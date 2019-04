Bayern München entgeht nur knapp Mega-Cup-Blamage!

Schalke kassierte nach dem ersten Sieg unter Interimscoach Huub Stevens zuletzt in Hannover (1:0) damit wieder einen Rückschlag. In den ausständigen sieben Liga-Runden müssen die kriselnden Gelsenkirchner um den Klassenerhalt kämpfen. Bremen dagegen ist mittlerweile zwölf Pflichtspiele ungeschlagen. Neben den Bremern und Rekordsieger Bayern München stehen auch RB Leipzig und der Zweitligist Hamburger SV im Halbfinale. Die Auslosung der Vorschlussrunde erfolgt am Samstag, die Finalplätze werden am 23. und 24. April vergeben.