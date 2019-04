Moschee-Killer: Geld an Frankreichs Identitäre?

Spende an Sellner: Kurz fordert „volle Aufklärung“

Die Identitäre Bewegung Deutschland habe laut „Standard“ bisher dementiert, Geld vom mutmaßlichen Attentäter erhalten zu haben, die Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ) nur auf die Anfang 2018 getätigte Spende an Martin Sellner, den Chef der rechtsextremen Bewegung in Österreich, verwiesen. Nach Bekanntwerden der Überweisung in Höhe von rund 1500 Euro wird der Bundesregierung zufolge die Auflösung mehrerer Vereine der Identitären überprüft und gegen Sellner ermittelt.