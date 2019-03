Spende an Sellner: Kurz fordert „volle Aufklärung“

Sellner bestätigt „ungewöhnlich hohe Spende“

Zuvor hatte Sellner in einem YouTube-Video selbst von der Hausdurchsuchung berichtet und bestätigt, dass er eine Spende von Brenton Tarrant erhalten hatte, der in der neuseeländischen Stadt Christchurch 50 Menschen in einer Moschee erschoss und Dutzende weitere verletzte. Für die Spende habe er sich per E-Mail auch bedankt: „Ein Dankes-E-Mail bekommt jeder, der mich unterstützt.“ Sellner behauptete anschließend, man habe ihn „da in etwas hineinziehen“ wollen: „Ich habe mit dem Attentat nichts zu tun.“