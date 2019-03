Christchurch-Killer mit Österreichern in Nordkorea

Eine Woche durch Österreich gereist

Kickl erklärte am Donnerstag zu Tarrants Bewegungsprofil, dass dieser am 27. November 2018 aus Budapest angereist war - per Zug. Hier habe er sich ein Leihauto gemietet und sei 2000 Kilometer durchs Land gefahren. Am 2. Dezember habe der 28-Jährige Österreich wieder verlassen: Er flog demnach von Wien nach Tallinn in Estland. Ob Tarrant in Österreich Kontakt zur rechtsextremen Szene hatte, ist noch nicht klar. Bekannt sei mittlerweile allerdings, dass er den Identitären rund um Martin Sellner 1500 Euro spendete.