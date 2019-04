Britische Soldaten feuern auf Bild von Labour-Chef

In Großbritannien wirbelt derzeit ein Video von britischen Soldaten in Afghanistan, die ein Porträt von Labour-Chef Jeremy Corbyn als Zielscheibe für Schießübungen benutzen, viel Staub auf. Der Clip sei ein Skandal, ein derartiges Verhalten könne nicht hingenommen werden, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, das bereits Ermittlungen in die Wege geleitet hat. Das britische Verteidigungsministerium leitete nach eigenen Angaben vom Mittwoch Ermittlungen ein. Ein derartiges Verhalten der Soldaten könne nicht hingenommen werden, sagte ein Ministeriumssprecher in London.