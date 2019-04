In Linzer Aktenaffäre rollt die nächste Prüfung an

Keine Vertragsverlängerung für Beamtin?

In Linz könnte man dafür wohl eher wenig Verständnis haben, hat doch Vizebürgermeisterin Karin Hörzing(SPÖ) erst gestern, Montag, wieder einmal dargestellt, dass die Stadt schon seit Juni 2016 in der Aktenaffäre Maßnahmen setze und Konsequenzen ziehe. Derzeit steht auch die Vertragsverlängerung für eine zuständige Spitzenbeamtin auf Direktorenebene an, die durchaus scheitern könnte. Sie müsste dann - so wie die Leiterin der Abteilung Verwaltungstrafen - woandershin versetzt werden. Das Ergebnis sei aber noch offen.