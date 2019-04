„Game of Thrones“: Bekommt Jon Snow einen Drachen?

Eine Folge pro Woche

„Game of Thrones“, Staffel acht startet in der Nacht auf den 15. April 2019 um ca. 3 Uhr auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf. Linear ist die erste Folge am 15. April um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen. Pro Woche wird eine Episode ausgestrahlt.