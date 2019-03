So lange dauert der Endkampf um den Eisernen Thron

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) ist „erleichtert und stolz“, dass die Show so zu Ende geht, wie es die Produzenten David Benioff und D. B. Weiss von Anfang an wünschten. Angesichts des Erfolgs von „Game of Thrones“ hätte durchaus die Gefahr bestehen können, die Serie weiterzuziehen, zu ihrem Nachteil. So aber habe sie „das Ende, das die Fans und die Show verdienen“ erhalten, sagte John Bradley (Samwell Tarly). „Aufhören, wenn man noch bereit für mehr wäre“, ist auch das richtige Motto für Drachenmutter Emilia Clarke (Daenerys Targaryen). „Man erweist ansonsten den Charakteren keinen Dienst.“ Das Ende werde „episch“ sein, mehr sagte sie nicht.