Paragleiter-Pilot landet in Baum und stürzt ab

Ein 39-jähriger Paragleiter-Pilot ist am Sonntag in Oberösterreich in einem Baum gelandet und von diesem dann gut 15 Meter abgestürzt. Der Mann blieb mit seinem Gleitschirm zunächst im Geäst hängen und wollte von der Buche klettern. Dabei rutschte er aus und stürzte auf den steil abfallenden Waldboden.