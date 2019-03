Drama um David: Klinik bleibt eiskalt

Für Mama Edda P. und Papa Thomas G. fühle es sich wie ein Kampf gegen Windmühlen an. Bald jährt sich der Tod ihres Sonnenscheins: „Es passiert einfach viel zu wenig. Wir wollen Gerechtigkeit, fühlen aber Hilflosigkeit“, so die Eltern. Monatelang ermittelt die Staatsanwaltschaft: anfangs gegen zwei, mittlerweile gegen fünf Mediziner. Der Vorwurf: grob fahrlässige Tötung. Doch ein Prozess liegt noch in weiter Ferne, da noch immer die zwei von der Anklagebehörde beantragten Gutachten ausstehen.