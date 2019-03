Opel streicht Hunderte Jobs in Wien-Aspern

Aktuell etwa werde eine neue Fertigungslinie in Betrieb genommen, um „ab Sommer das Sechs-Gang-Schaltgetriebe MB6 für alle Fahrzeugmarken der Groupe PSA zu produzieren“. Dieses solle am Standort ein „gutes Aktivitätsniveau sichern“. Nach wie vor findet sich in Wien-Aspern die einzige Produktionsstätte von Opel in Österreich. Die sorgt dafür, dass in 90 Prozent aller neu zugelassenen Opel in Europa ein Teil aus Österreich verbaut ist.