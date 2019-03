Alaba verrät: So eroberte ich meine Freundin

Knapp 50 Minuten David Alaba pur! Im großen Podcast mit unserem Bayern-Superstar verrät der ÖFB-Kicker äußerst pikante Details. So etwa, dass es in seinem Leben kurzzeitig auch mal Phasen gab, in denen er die Bodenhaftung ein wenig verloren hatte. Oder wie er seine neue Liebe Shalimar Heppner eroberte. Aber David klärt auch endlich die witzige Hoeneß-Anekdote auf. Interessant: Selbst Teamchef Franco Foda stellt seinem Schützling eine besondere Frage. Der Phrasenmäher-Podcast der „Bild“, der von Kai Traemann sensationell umgesetzt wird, hat in Deutschland schon Kultstatus erreicht. Hören Sie sich genüsslich rein!