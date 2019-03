Neues gegen Vergesslichkeit!

Ein Leben lang geistig fit zu bleiben ist der Wunsch von uns allen. Doch schon ab etwa 30 Jahren nimmt die Leistungsfähigkeit der Denkzentrale ab. Wirklich spürbar wird es für die meisten allerdings erst später. Die Durchblutung des Gehirns lässt nach, und Ablagerungen in den Blutgefäßen treten auf. Einer aktuellen Marktforschungsstudie zufolge geben fast 20% der Österreicher über 50 an, innerhalb des vergangenen Jahres vergesslicher geworden zu sein. Demenzerkrankungen lassen sich mittlerweile immer besser mit Medikamenten behandeln. Daher sollte bei ersten Anzeichen (gesteigerte Vergesslichkeit, scheinbar grundloser Abbau der Konzentrationsfähigkeit etc.) ärztliche Hilfe angestrebt werden. Es gibt längst klare Möglichkeiten der Diagnose. Eine Behandlung sollte so früh wie möglich erfolgen.