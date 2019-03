„Werde Mandat nicht auf halber Po-Backe absitzen“

Sarah Wiener, prominente TV-Köchin, Unternehmerin und Listenzweite der Grünen für die Europawahl Ende Mai, war am Mittwoch zu Besuch im krone.tv-Studio. Im Interview mit Moderator Gerhard Koller sprach sie neben ihren Kernthemen Ernährung und nachhaltiger Landwirtschaft vor allem über die Chancen bei der EU-Wahl und ihre Rolle als Quereinsteigerin in die Politik. Dazu sagte Wiener: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Quereinsteiger Leidenschaft und einen starken Willen haben.“ Falls sie ein Mandat erringt, will sie das auf keinen Fall „auf einer halben Po-Backe absitzen“.