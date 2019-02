Sarah Wiener zieht für Grüne in EU-Wahlschlacht

„Habe eine steile Lernkurve vor mir“

Sie wolle den „grünen Werten als Freundin beistehen“, sagte die Quereinsteigerin in die Politik. „Ich bin auch aufgeregt und weiß, dass ich eine steile Lernkurve vor mir habe.“ In Zeiten, in denen Berufspolitiker diffamiert würden, sei es wichtig, dass auch Menschen aus der Zivilgesellschaft aufstünden und bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Zum Grünen-Konkurrenten Johannes Voggenhuber, der für die Liste Jetzt antritt, wollte sich Wiener nicht äußern, denn: „Ich kenne den Mann persönlich nicht.“ Sie habe sich gefreut, von den Grünen gefragt worden zu sein: „Das ist meine Wiege, auch wenn ich keine Parteizugehörigkeit habe.“