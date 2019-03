U-Haft gegen Ehefrau verlängert

Nach dem gewaltsamen Tod eines bekannten Skihüttenwirts in Flachau ist am Montag die Untersuchungshaft gegen die Ehefrau des Mannes wegen dringenden Mordverdachts um einen Monat verlängert worden. Das ist das Ergebnis einer Haftprüfungsverhandlung am Landesgericht Salzburg. Die nicht geständige 30-Jährige war am 10. März in U-Haft genommen worden.