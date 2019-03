Neues Leben für in Pleite geschlittertes Hotel?

Beste Kritiken bekam das Life Resort in Jennersdorf von den meisten seiner Gäste - und doch reichte es wirtschaftlich am Ende nicht zum Überleben. Denn nach mehreren Eigentümerwechseln musste das Thermenhotel im Sommer 2016 endgültig Insolvenz anmelden. Die damals 65 Angestellten verloren ihre Jobs. Wenige Monate später schien es, als gebe es doch noch eine Rettung für das Vier-Sterne-Haus: Ein Investor bekundete Interesse, doch der Verkauf scheiterte schlussendlich sprichwörtlich in der letzten Minute.