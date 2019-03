Leitinger erstmals Staatsmeister

Bei den Ski-Staatsmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm feierte Roland Leitinger im RTL seine erste Goldmedaille: Der Vize-Weltmeister von 2017 gewann die ÖM-Wertung zeitgleich mit dem Vorarlberger Johannes Strolz. Der Rennsieg ging aber mit drei Hundertstel Vorsprung an den in Zell am See lebenden Belgier Sam Maes.