Polizei schnappte „Kautionsbetrüger“

Laut Polizei dürfte der Mann Mitglied einer Betrugsbande sein. Seit Juni 2018 führt das Kriminalreferat in der Stadt Salzburg Ermittlungen in ungefähr 60 derartigen Fällen, wobei es bisher in fünf Fällen auch zu Geldübergaben kam. Die Gesamtschadenssumme beträgt - alleine in der Landeshauptstadt - an die 330.000 Euro.