LR Tilg: „Die Versorgung wird verbessert!“

Wie wirkt sich die Spitalsreform auf die Bettenstruktur in den Tiroler Krankenhäusern aus? Gibt es zu viele Spitalsbetten in Tirol?

Es ist eine Anpassung der vollstationären Bettenstrukturen an das tirolweit ausgewogene Ausmaß notwendig. Für diesbezügliche Planungen wurde vom Land Tirol mit der EPIG GmbH ein externer Partner beauftragt. Ziel ist eine Forcierung interdisziplinärer Bettenbelegungen und ein abgestimmtes Leistungsangebot zwischen den Krankenhäusern. Anpassungen in der Organisation und in den Versorgungsformen sollen mittelfristig zu einer Entlastung des Personals führen.