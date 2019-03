Applaus für Erzherzog Johann bei Dreharbeiten

Am Hochschwab gelernt hat übrigens auch Extrembergsteiger Hans Goger, der im Film auf den Spuren des Habsburgers wandert. In den Weiten des karstigen Massivs bereitete sich der Flachländer aus dem Burgenland auf seine Expeditionen – etwa in Alaska, am Himalaya oder in Kanada – vor: „Das war so etwas wie meine Kinderstube!“