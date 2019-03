Innenminister kündigt Rede zu Terrorbedrohung an

„Herr Bundesminister Herbert Kickl beabsichtigt, in der Sitzung des Nationalrates am Donnerstag, 28. März 2019, gemäß § 19 Abs. 2 Geschäftsordnungs­gesetz 1975 eine mündliche Erklärung über ,Die aktuelle Situation vor dem Hintergrund des Terroranschlags in Neuseeland‘ abzu­geben. Der Herr Innenminister ersucht, diesen Punkt an den Beginn der Tages­ordnung zu setzen“, heißt es in einem Schreiben aus dem Kabinett des Innenministers, das krone.at vorliegt.