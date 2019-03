Österreichische Start-ups rittern um US-Millionen

„If I can make it there, I’ll make it everywhere“ singt Frank Sinatra. Und genau das - es in New York schaffen - wollen die acht Start-up-Gründer, die im 67. Stockwerk des Empire State Building den Vertreter eines Venture Capital Fonds (siehe Lexikon unten) treffen. Der Geldgeber ist an 72 Unternehmen beteiligt und er wird nicht der letzte sein, den die Österreicher bei den „Pitching Days“ der Jungen Wirtschaft um Rat bitten und von ihrer Geschäftsidee überzeugen wollen.