Tauchroboter forscht in einem Kärntner See

„Der Keutschacher See ist für uns besonders spannend, weil uns die Sichtverhältnisse und der große Abstand vom Ufer vor große Herausforderungen stellen“, sagt Marco Block-Berlitz, Experte für Computergrafik. Unterstützung gibt es vom Forschungsroboter „Manio“. Der Professor erkundet nicht das erste Mal österreichische Pfahlbauten: „Wir haben bereits Experimente am Mondsee durchgeführt.“ Der Einsatz des Forschungsteams in Kärnten wird vier Tage dauern.