Perrys „weiser Geist“ soll in Serie weiterleben

Er verkündete auf Twitter: „Auf meinem Weg zum Set, gehe ich gerade Bilder von den ersten Tagen durch, wo Luke in der Mitte steht. Unser Herz - auf ewig. Die #Riverdale Episode von heute Abend zeigt Fred, was er am Besten kann, er hilft Archie. Es ist Luke gewidmet, genauso wie alle anderen Episoden der Serie.“ Er schließt damit ab, dass er hofft, alle weiteren Folgen mit ein bisschen von Lukes Geist zu versehen, seiner Lebhaftigkeit und Gutmütigkeit, so lange bis auch die Serie endet.