Oma: „Seine Reisen haben Brenton stark verändert“

„Die Geschichten über Frankreich waren sogar noch untertrieben“

Wie das Magazin „Politico“ aus dem Manifest des 28-Jährigen zitiert, sei er im Jahr 2017 in Frankreich gewesen. Damals sei es viel um das Thema Migration gegangen, in den Medien und vor allem in den Online-Communitys, in denen er sich bewegte. „Seit vielen Jahren hörte und las ich von der Invasion von Nicht-Weißen in Frankreich und glaubte, viele Geschichten wären Übertreibungen“, schrieb er dem Magazin zufolge in seiner 74-Seiten-Kampfschrift, „aber als ich in Frankreich ankam, merkte ich nicht nur, dass die Geschichten wahr waren, sondern dass man sie völlig untertrieben hatte. In jeder französischen Stadt, in jedem französischen Ort waren sie, die Invasoren.“ So bezeichnet er - und auch die rechtsextreme Szene - Muslime und Immigranten bzw. Nicht-Weiße.