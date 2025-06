Großrazzia gegen Callcenter-Bande: Rund 170 Täter

Wie das Bundeskriminalamt am Dienstagnachmittag mitteilte, kam es auch in Österreich zu fünf Razzien sowie einer Festnahme. Demnach seien die Landeskriminalämter aus Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol beteiligt gewesen. Wie die Ermittler in Dresden mitteilten, seien insgesamt drei Haftbefehle vollstreckt worden.