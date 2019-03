Alko-Lenker: „Wirksamere Strafen nötig!“

Immer wieder kommt es auf Österreichs Straßen zu Verkehrsunfällen aufgrund von zu hohem Alkoholkonsum. Dass aber bei gleich drei solcher Unfälle in einer Nacht neun Verletzte zu beklagen sind, ist nicht so häufig der Fall. Bei zwei Autofahrern wurden 1,6 beziehungsweise 1,10 Promille gemessen; in Österreich gilt eine Promillegrenze von 0,5.