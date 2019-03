Neun Verletzte bei Alko-Unfällen in einer Nacht

Durch die Unachtsamkeit einer 55-Jährigen ist in Prambachkirchen (Bezirk Eferding) ein 41-Jähriger aufgeflogen, der sich mit 1,62 Promille hinter das Steuer seines Autos gesetzt hat. Die Frau hatte mit ihrem Pkw dem Alkolenker den Vorrang genommen und krachte in dessen Wagen. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden beide Autos in ein Feld und einen Graben geschleudert. Der 41-Jährige wurde dabei am linken Knie verletzt.