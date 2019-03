Martin Grubinger über Macron, Kurz und Mut

Auch in Österreich sollte es nun um eine ehrliche und transparente Politik zur Verbesserung der Situation aller Menschen in allen Lebensbereichen gehen. Und erst danach geht es um den medialen Verkauf der Maßnahmen. Mutige, visionäre Ideen sind nötig in diesen Zeiten! Trauen Sie sich, Herr Bundeskanzler!