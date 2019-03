Letzte Chance für Bus-Drehscheibe bei Bahnhof Wels

Acht bis zehn Bussteige notwendig

Mindestens acht Bussteige, auf denen der Stadt- und Regionalverkehr abgewickelt werden kann, wären dafür nötig. „Besser wären zehn“, so Lehner. Die Stadtentwicklung arbeitet an einem Plan, noch im März soll ein Ergebnis vorliegen. Falls die Busdrehscheibe dann wirklich vom „KJ“ wegkommt, würden sich dort neue Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Chancen, aber auch Herausforderungen bietet die Tatsache, dass die Tanzschule Hippmann im Sommer vom „KJ“ wegzieht, weil sie im Gerstl-Haus in der Pollheimerstraße neu eröffnet. Das Gebäude beziehungsweise der Platz, wo Hippmann jetzt noch ist, könnte danach Teil des Projekts Zukunftshaus der Raiffeisenbank werden.