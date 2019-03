Charlotte McKinney zeigt ihre superscharfen Kurven

Stylische, feminine Schnitte stehen bei der Kollektion McKinneys im Vordergrund. Die Modelle kann man frech untereinander mixen. Rot, Schwarz und Weiß sind die dominierenden Farben, die möglichst viel Sommerfeeling versprühen sollen. „Die Farben, die Styles - all das ist das, was ich mit den ikonischen Bademoden assoziiere. Deshalb habe ich meine Kollektion auch ,The Icon‘ genannt", so die Model-Schönheit weiter.